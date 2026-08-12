Статистика Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» — «Астон Вилла» Суперкубка УЕФА — 2026

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сделал три сейва и пропустил один гол в матче Суперкубка УЕФА — 2026 с английской «Астон Виллой» (2:1). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Отмечается, что у голкипера 59% точных пасов (17 из 29). Помимо этого, вратарь сделал 39 касаний мяча и три выноса из штрафной.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3. «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.