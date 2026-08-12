«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Астон Виллу», Сафонов пропустил один мяч

Завершился матч Суперкубка УЕФА 2026 года между клубами «ПСЖ» (Франция) и «Астон Вилла» (Англия). Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали. Победу во встрече со счётом 2:1 праздновали футболисты «ПСЖ».

Первый мяч забил нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия на 20-й минуте. Форвард «Астон Виллы» Брайан Маджо сравнял счёт на 45-й минуте. Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ вывел парижан вперёд на 61-й минуте, установив окончательный счёт — 2:1.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.