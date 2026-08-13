«ПСЖ» во второй раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА

«ПСЖ» во второй раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Астон Виллу» со счётом 2:1. Первая победа парижан в этом турнире была одержана в 2025 году — тогда они взяли верх над «Тоттенхэмом» в серии пенальти — 2:2 (4:3 пен.). Сегодняшний матч прошёл на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Главным арбитром выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.