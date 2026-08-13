Сборная России отреагировала на победу Матвея Сафонова в Суперкубке УЕФА — 2026

Сборная России по футболу отреагировала на победу российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в Суперкубке УЕФА —2026. Парижский клуб обыграл английскую «Астон Виллу» со счётом 2:1. Сафонов сделал три сейва по ходу встречи.

«Сафонов — двукратный обладатель Суперкубка УЕФА. Очередной трофей Матвея в составе «ПСЖ». Легендарно!» — написано в сообщении телеграм-канала сборной России.

Фото: РФС

Сафонов выиграл девятый трофей в составе французской команды.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3. «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.