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Матвей Сафонов выиграл девятый трофей в составе «ПСЖ»

Матвей Сафонов выиграл девятый трофей в составе «ПСЖ»
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выиграл девятый трофей в составе парижского клуба. Это случилось в матче Суперкубка УЕФА 2026 года, в котором «ПСЖ» переиграл «Астон Виллу» (2:1). Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч.

Ранее Сафонов с «ПСЖ» дважды выигрывал чемпионат Франции, становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды побеждал в Лиге чемпионов и по разу выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В прошлом сезоне Матвей Сафонов провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».

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