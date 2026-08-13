Матвей Сафонов выиграл девятый трофей в составе «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выиграл девятый трофей в составе парижского клуба. Это случилось в матче Суперкубка УЕФА 2026 года, в котором «ПСЖ» переиграл «Астон Виллу» (2:1). Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали.

Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч.

Ранее Сафонов с «ПСЖ» дважды выигрывал чемпионат Франции, становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды побеждал в Лиге чемпионов и по разу выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В прошлом сезоне Матвей Сафонов провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».