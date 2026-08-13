Луис Энрике выиграл Суперкубок УЕФА в третий раз, больше только у Гвардиолы и Анчелотти

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в третий раз стал обладателем Суперкубка УЕФА. Чаще этот трофей выигрывали лишь Хосеп Гвардиола (четыре раза) и Карло Анчелотти (пять раз). Ранее Луис Энрике завоёвывал титул с «Барселоной» в 2015 году и с «ПСЖ» в 2025 году.

В среду, 12 августа, «ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.