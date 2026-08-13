«ПСЖ» вручили трофей за победу в Суперкубке УЕФА — 2026

«ПСЖ» вручили трофей за победу в Суперкубке УЕФА — 2026. В матче за кубок парижский клуб переиграл «Астон Виллу» (2:1). Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.