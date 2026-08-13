Фото: Матвей Сафонов получил медаль за победу в Суперкубке УЕФА — 2026

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил медаль за победу в Суперкубке УЕФА — 2026 Парижский клуб обыграл английскую «Астон Виллу» со счётом 2:1. Сафонов сделал три сейва по ходу встречи.

Фото: Кадр из трансляции

Сафонов выиграл девятый трофей в составе французской команды. В прошлом году россиянин также выиграл Суперкубок УЕФА, но не вышел на поле в матче с «Тоттенхэмом» (2:2, 4:3 пен.).

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3. «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.