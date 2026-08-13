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Стала известна оценка Матвея Сафонова за матч Суперкубка УЕФА — WhoScored

Стала известна оценка Матвея Сафонова за матч Суперкубка УЕФА — WhoScored
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Статистический портал WhoScored оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче Суперкубка УЕФА 2026 года, в котором парижский клуб переиграл «Астон Виллу» (2:1). Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

Игра Сафонова была оценена в 6,9 балла, что является шестой оценкой в команде. Лучшими в «ПСЖ» стали форвард Дезире Дуэ (8,0), защитник Нуну Мендеш (7,6) и нападающий Хвича Кварацхелия (7,5).

Российский голкипер вышел в стартовом составе своей команды и отыграл полный матч. Сафонов выиграл девятый трофей в составе парижан. Ранее вратарь с «ПСЖ» дважды выигрывал чемпионат Франции, становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды побеждал в Лиге чемпионов и по разу выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

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