Стала известна оценка Матвея Сафонова за матч Суперкубка УЕФА — WhoScored

Статистический портал WhoScored оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче Суперкубка УЕФА 2026 года, в котором парижский клуб переиграл «Астон Виллу» (2:1). Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали.

Игра Сафонова была оценена в 6,9 балла, что является шестой оценкой в команде. Лучшими в «ПСЖ» стали форвард Дезире Дуэ (8,0), защитник Нуну Мендеш (7,6) и нападающий Хвича Кварацхелия (7,5).

Российский голкипер вышел в стартовом составе своей команды и отыграл полный матч. Сафонов выиграл девятый трофей в составе парижан. Ранее вратарь с «ПСЖ» дважды выигрывал чемпионат Франции, становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды побеждал в Лиге чемпионов и по разу выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.