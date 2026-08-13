«Краснодар» поздравил своего воспитанника Матвея Сафонова с завоеванием Суперкубка УЕФА

«Краснодар» отреагировал на победу голкипера Матвея Сафонова в составе «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА. В среду, 12 августа, парижане обыграли «Астон Виллу» в матче за трофей со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге.

«Кто-кто это? Это же Матвей Сафонов — выпускник нашей академии! А теперь ещё и двукратный обладатель Суперкубка УЕФА. Сегодня Мотя выиграл свой девятый трофей в составе ПСЖ. Гордимся!» — говорится в сообщении краснодарского клуба в телеграм-канале.

Матвей Сафонов является воспитанником академии футбольного клуба «Краснодар».

Во встрече с «Астон Виллой» Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч.