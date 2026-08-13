Сафонов подозвал Шевалье и вратарскую бригаду «ПСЖ» для общего фото с Суперкубком УЕФА

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов после победы в матче Суперкубка УЕФА 2026 года с «Астон Виллой» (2:1) подозвал голкипера Люка Шевалье и вратарскую бригаду команды для общей фотографии.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Сафонов выиграл девятый трофей в составе французской команды. В прошлом году россиянин также победил в Суперкубке УЕФА, но в матче с «Тоттенхэмом» — 2:2 (4:3 пен.) вместо него на поле вышел Шевалье.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3. «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.