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Сафонов подозвал Шевалье и вратарскую бригаду «ПСЖ» для общего фото с Суперкубком УЕФА

Сафонов подозвал Шевалье и вратарскую бригаду «ПСЖ» для общего фото с Суперкубком УЕФА
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Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов после победы в матче Суперкубка УЕФА 2026 года с «Астон Виллой» (2:1) подозвал голкипера Люка Шевалье и вратарскую бригаду команды для общей фотографии.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Сафонов выиграл девятый трофей в составе французской команды. В прошлом году россиянин также победил в Суперкубке УЕФА, но в матче с «Тоттенхэмом» — 2:2 (4:3 пен.) вместо него на поле вышел Шевалье.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3. «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.

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