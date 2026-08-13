Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Астон Виллой» в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в матче Суперкубка УЕФА 2026 года над «Астон Виллой» (2:1). Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали.

«Не удивлён. Прекрасно знаю игроков… Это было очень сложно, как и в прошлом году. Мы должны подчеркнуть, что сделала команда, потому что это непросто, имея всего несколько дней тренировок», — приводит слова Энрике Canal+.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

«Астон Вилла» выиграла Лигу Европы. В финале английская команда разгромила «Фрайбург» — 3:0.