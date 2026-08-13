Мадридский «Реал» выиграл Трофей Терезы Эрреры, обыграв «Депортиво»

Мадридский «Реал» завоевал Трофей Терезы Эрреры, обыграв «Депортиво» со счётом 1:0 в матче, состоявшемся 12 августа.

Трофей Терезы Эрреры — ежегодный предсезонный товарищеский турнир, который проводится с 1946 года в Ла‑Корунье (Галисия, Испания) на стадионе «Риасор», традиционно во второй половине августа. Название турнира дано в честь Терезы Маргариты Эрреры‑и‑Педросы — филантропки XVIII века, посвятившей жизнь помощи нуждающимся.

«Депортиво» является самым титулованным клубом в истории турнира — на его счету 26 побед. «Реал» занимает второе место с 10 трофеями (победы зафиксированы в 1949, 1953, 1966, 1976, 1978, 1979, 1980, 1994 и 2013 годах). Третью и четвёртую позиции занимают «Атлетико» (шесть титулов) и «Барселона» (пять) соответственно.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Реал» набрал 86 очков и занял второе место, уступив «Барселоне», которая набрала 94 очка.

«Депортиво» по результатам сезона‑2025/2026 занял второе место в Сегунде, набрав 77 очков, и получил право выступать в Ла Лиге в сезоне‑2026/2027.