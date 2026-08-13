«Как обычно». Матвей Сафонов отреагировал на завоевание «ПСЖ» Суперкубка УЕФА — 2026

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на завоевание парижским клубом Суперкубка УЕФА 2026 года. «ПСЖ» одержал победу над «Астон Виллой» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали.

«Новый трофей? Да, как обычно. Мы — команда на поле и за его пределами и ощущаем это», — приводит слова Сафонова Canal+.

Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч.

Ранее Сафонов с «ПСЖ» дважды выигрывал чемпионат Франции, становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды побеждал в Лиге чемпионов и по разу выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.