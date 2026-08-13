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Сафонов кричал, Хвича поднимал кубок, Эмери ловил мяч. Фото победы «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Сафонов кричал, Хвича поднимал кубок, Эмери ловил мяч. Фото победы «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
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12 августа на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге состоялся матч между клубами «ПСЖ» (Франция) и «Астон Вилла» (Англия), в котором был разыгран Суперкубок УЕФА 2026 года. В качестве главного арбитра встречи выступил Омар Абдулкадир Артан из Сомали. Обладателями трофея стали футболисты «ПСЖ», одержав победу со счётом 2:1.

Лучшие кадры матча за Суперкубок УЕФА – в фотоподборке «Чемпионата».

Счёт в матче на 20-й минуте открыл нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия. Перед перерывом форвард «Астон Виллы» Брайан Маджо забил ответный мяч. На 61-й минуте нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ вновь вывел парижан вперёд, установив окончательный счёт — 2:1.

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провёл в воротах весь матч. Россиянин стал двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, всего же для Матвея это девятый трофей в составе парижского клуба.

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