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Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу команды в матче с «Астон Виллой» в Суперкубке УЕФА со счётом 2:1.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

«Это очень хорошо. Мы начинаем сезон с трофея. Мы не так много тренировались, но показали, что готовы к сезону и его началу. Это хорошее начало. Также нужно поздравить Фабиана Руиса с победой на ЧМ-2026. Он выиграл турнир, приехал два-три дня назад и уже сыграл», — приводит слова Сафонова Footmercato.

Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч. У голкипера 59% точных пасов (17 из 29). Помимо этого, вратарь сделал 39 касаний мяча и три выноса из штрафной.

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