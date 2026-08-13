Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу команды в матче с «Астон Виллой» в Суперкубке УЕФА со счётом 2:1.

«Это очень хорошо. Мы начинаем сезон с трофея. Мы не так много тренировались, но показали, что готовы к сезону и его началу. Это хорошее начало. Также нужно поздравить Фабиана Руиса с победой на ЧМ-2026. Он выиграл турнир, приехал два-три дня назад и уже сыграл», — приводит слова Сафонова Footmercato.

Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч. У голкипера 59% точных пасов (17 из 29). Помимо этого, вратарь сделал 39 касаний мяча и три выноса из штрафной.