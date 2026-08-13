Победитель Лиги чемпионов в восьмой раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Поделиться
«Пари Сен-Жермен» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Астон Виллу» со счётом 2:1. Таким образом, французский гранд, победивший в минувшем финале Лиги чемпионов, продолжил традицию последних восьми сезонов, когда обладатель титула ЛЧ становился ещё и чемпионом Суперкубка УЕФА.
Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20' 1:1 Маджо – 45' 2:1 Дуэ – 61'
Ранее в финалах Суперкубка УЕФА побеждали «ПСЖ» (2025), «Реал» Мадрид (2024, 2022), «Манчестер Сити» (2023), «Челси» (2021), «Бавария» (2020) и «Ливерпуль» (2019).
Последним обладателем Суперкубка УЕФА и Лиги Европы в один сезон был мадридский «Атлетико», который в титульном матче 2018 года одолел в дерби «Реал» со счётом 4:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 августа 2026
-
03:16
-
03:06
-
02:59
-
02:40
-
02:29
-
02:23
-
02:19
-
02:13
-
01:56
-
01:48
-
01:40
-
01:36
-
01:27
-
01:23
-
01:13
-
00:55
-
00:52
-
00:40
-
00:39
-
00:36
-
00:28
-
00:24
-
00:21
-
00:20
-
00:16
-
00:12
-
00:08
-
00:03
-
00:02
- 12 августа 2026
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:42
-
23:35
-
23:29