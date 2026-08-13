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Победитель Лиги чемпионов в восьмой раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА

Победитель Лиги чемпионов в восьмой раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
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«Пари Сен-Жермен» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Астон Виллу» со счётом 2:1. Таким образом, французский гранд, победивший в минувшем финале Лиги чемпионов, продолжил традицию последних восьми сезонов, когда обладатель титула ЛЧ становился ещё и чемпионом Суперкубка УЕФА.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

Ранее в финалах Суперкубка УЕФА побеждали «ПСЖ» (2025), «Реал» Мадрид (2024, 2022), «Манчестер Сити» (2023), «Челси» (2021), «Бавария» (2020) и «Ливерпуль» (2019).

Последним обладателем Суперкубка УЕФА и Лиги Европы в один сезон был мадридский «Атлетико», который в титульном матче 2018 года одолел в дерби «Реал» со счётом 4:2.

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