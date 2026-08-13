«Были шансы забить». Эмери — о поражении «Астон Виллы» в матче с «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение команды в матче с «ПСЖ» (1:2) в Суперкубке УЕФА.

«После поражения никогда нельзя быть довольным, но мы боролись, и игроки отвечали на это на поле все 90 минут. У нас были шансы забить; мы должны гордиться тем, что сделали сегодня. Сегодняшний опыт будет очень важен. Они показали, что учатся, усердно работая. Это путь вперёд. Перед матчем мы определили, как хотим играть, и поработали с этими игроками на соответствующих позициях», — приводит слова Эмери AS.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч.