«Делаем своё дело». Президент «ПСЖ» отреагировал на возможный уход Баркола в «Ливерпуль»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о будущем нападающего Брэдли Баркола в команде. Ранее СМИ сообщали о готовности «Ливерпуля» заплатить около € 115 млн за трансфер 23-летнего вингера.

«Мы работаем спокойно, мы не болтаем лишнего и делаем своё дело. Я не могу сказать, уйдёт он или нет. Сегодня он игрок «ПСЖ». Посмотрим!» — приводит слова Аль-Хелаифи журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Баркола играет за «ПСЖ» с лета 2023 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. В матче нового сезона-2026/2027 за Суперкубок УЕФА Баркола остался в запасе.