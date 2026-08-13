«Ничего не мог поделать». Le Parisien — о пропущенном голе Сафонова в Суперкубке УЕФА

Издание Le Parisien оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче с «Астон Виллой» (2:1) в Суперкубке УЕФА.

«Россиянин спокойно начал встречу: англичане создавали моменты, однако удары на 13-й, 28-й, 35-й и 41-й минутах прошли мимо ворот. На 43-й минуте Сафонов выручил команду после удара головой Камары. Уже через минуту голкипера спасла штанга, а на 45-й минуте он ничего не смог поделать с ударом Маджо.

После перерыва Сафонов действовал уверенно, несколько раз отразил опасные атаки соперника и в целом провёл очень надёжный второй тайм», — написано в статье.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов начал матч в основном составе, провёл на поле все 90 минут и пропустил один гол.