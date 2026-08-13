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«Ничего не мог поделать». Le Parisien — о пропущенном голе Сафонова в Суперкубке УЕФА

«Ничего не мог поделать». Le Parisien — о пропущенном голе Сафонова в Суперкубке УЕФА
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Издание Le Parisien оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче с «Астон Виллой» (2:1) в Суперкубке УЕФА.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

«Россиянин спокойно начал встречу: англичане создавали моменты, однако удары на 13-й, 28-й, 35-й и 41-й минутах прошли мимо ворот. На 43-й минуте Сафонов выручил команду после удара головой Камары. Уже через минуту голкипера спасла штанга, а на 45-й минуте он ничего не смог поделать с ударом Маджо.

После перерыва Сафонов действовал уверенно, несколько раз отразил опасные атаки соперника и в целом провёл очень надёжный второй тайм», — написано в статье.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов начал матч в основном составе, провёл на поле все 90 минут и пропустил один гол.

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