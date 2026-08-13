«Я постоянно это говорю». Луис Энрике — после победы «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал мотивацию своих игроков побеждать в каждом турнире, а также возможность выиграть третий подряд еврокубковый финал. Напомним, ранее парижане были сильнее «Астон Виллы» (2:1) в матче Суперкубка УЕФА 2026 года.

«Я постоянно это говорю: мотивировать игроков легко, потому что они любят играть в футбол, тренироваться и выигрывать трофеи. А с болельщиками у нас просто идеальная ситуация. Третья звезда? Я думаю, выиграть два раза подряд настолько сложно, что нужно наслаждаться этими моментами, но при этом быть амбициозным, оставаться профессионалом и стремиться завоевать всё — вот наша цель. Публика великолепна, поддержка потрясающая. Это настоящее удовольствие знать, что они здесь, чтобы помогать команде, и мы рады продолжать продлевать этот момент», — приводит слова Энрике Footmercato.

«ПСЖ» становится обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА два года подряд.