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«Я постоянно это говорю». Луис Энрике — после победы «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

«Я постоянно это говорю». Луис Энрике — после победы «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал мотивацию своих игроков побеждать в каждом турнире, а также возможность выиграть третий подряд еврокубковый финал. Напомним, ранее парижане были сильнее «Астон Виллы» (2:1) в матче Суперкубка УЕФА 2026 года.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

«Я постоянно это говорю: мотивировать игроков легко, потому что они любят играть в футбол, тренироваться и выигрывать трофеи. А с болельщиками у нас просто идеальная ситуация. Третья звезда? Я думаю, выиграть два раза подряд настолько сложно, что нужно наслаждаться этими моментами, но при этом быть амбициозным, оставаться профессионалом и стремиться завоевать всё — вот наша цель. Публика великолепна, поддержка потрясающая. Это настоящее удовольствие знать, что они здесь, чтобы помогать команде, и мы рады продолжать продлевать этот момент», — приводит слова Энрике Footmercato.

«ПСЖ» становится обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА два года подряд.

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