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Английские клубы в 12-й раз проиграли матч за Суперкубок — чаще только испанские

Английские клубы в 12-й раз проиграли матч за Суперкубок — чаще только испанские
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Английский клуб в 12-й раз проиграл матч за Суперкубок — чаще уступали только испанские команды (15).
В Суперкубке УЕФА — 2026 «Астон Вилла» проиграла «ПСЖ» со счётом 1:2.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

«Астон Вилла» в минувшем сезоне завоевала трофей Лиги Европы. В решающем матче английский клуб разгромил «Фрайбург» — 3:0. «ПСЖ» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале лондонский «Арсенал». Основное время завершилось вничью — 1:1, а в серии послематчевых пенальти «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:3.

Отметим, что в Суперкубке УЕФА с «Астон Виллой» российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов начал матч в основном составе, провёл на поле все 90 минут и пропустил один гол.

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