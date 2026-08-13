Английские клубы в 12-й раз проиграли матч за Суперкубок — чаще только испанские

Английский клуб в 12-й раз проиграл матч за Суперкубок — чаще уступали только испанские команды (15).

В Суперкубке УЕФА — 2026 «Астон Вилла» проиграла «ПСЖ» со счётом 1:2.

«Астон Вилла» в минувшем сезоне завоевала трофей Лиги Европы. В решающем матче английский клуб разгромил «Фрайбург» — 3:0. «ПСЖ» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале лондонский «Арсенал». Основное время завершилось вничью — 1:1, а в серии послематчевых пенальти «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:3.

Отметим, что в Суперкубке УЕФА с «Астон Виллой» российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов начал матч в основном составе, провёл на поле все 90 минут и пропустил один гол.