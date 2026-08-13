«Приедет и посмотрит, кто такой Сафонов». Мамаев — о возможном переходе Судзуки в «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев высказался о возможном подписании нового вратаря в «Пари Сен-Жермен». Ранее в СМИ сообщалось, что парижане договорились о приобретении голкипера «Пармы» Дзиона Судзуки за € 35 млн.

— Что думаете о конкуренции Сафонова с другими вратарями? Останется ли Матвей номером один?

— Да, конечно, он останется первым номером. Там парень пусть приедет сначала из Японии и посмотрит, кто такой Матвей Сафонов. Думаю, Мотя уже в том статусе, что тем, кто бы сейчас ни пришёл, нужно будет доказывать свою состоятельность, чтобы сдвинуть его. Уверен, что он просто так своё место никому не отдаст, — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».

Судзуки перебрался в «Парму» летом 2024 года из бельгийского «Сент-Трюйдена» за € 7,5 млн. В минувшем сезоне японец провёл 22 матча, пропустил 30 голов и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн. Отметим, что за «ПСЖ» также выступает российский голкипер Матвей Сафонов.