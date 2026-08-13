«От нуля трофеев до необходимости покупать второй шкаф». CBS Sports Golazo — о Сафонове

CBS Sports Golazo — официальный футбольный аккаунт американского спортивного канала CBS Sports, отреагировало на девятый трофей российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, который он завоевал в матче с «Астон Виллой» (2:1) в Суперкубке УЕФА.

«От нуля трофеев до необходимости покупать второй шкаф для наград. Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» в 2024 году, не имея ни одного крупного трофея, а всего два года спустя приближается к отметке в 10 титулов. Вот это трансформация!» — написало издание на своей странице в социальной сети X.

Ранее Сафонов с «ПСЖ» дважды выигрывал чемпионат Франции, становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды побеждал в Лиге чемпионов и по разу выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.