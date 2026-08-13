15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«От нуля трофеев до необходимости покупать второй шкаф». CBS Sports Golazo — о Сафонове

«От нуля трофеев до необходимости покупать второй шкаф». CBS Sports Golazo — о Сафонове
Комментарии

CBS Sports Golazo — официальный футбольный аккаунт американского спортивного канала CBS Sports, отреагировало на девятый трофей российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, который он завоевал в матче с «Астон Виллой» (2:1) в Суперкубке УЕФА.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

«От нуля трофеев до необходимости покупать второй шкаф для наград. Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» в 2024 году, не имея ни одного крупного трофея, а всего два года спустя приближается к отметке в 10 титулов. Вот это трансформация!» — написало издание на своей странице в социальной сети X.

Ранее Сафонов с «ПСЖ» дважды выигрывал чемпионат Франции, становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды побеждал в Лиге чемпионов и по разу выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Материалы по теме
Девятый трофей Сафонова с «ПСЖ»! Сейвы Матвея помогли одолеть Эмери в Суперкубке. Видео
Девятый трофей Сафонова с «ПСЖ»! Сейвы Матвея помогли одолеть Эмери в Суперкубке. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android