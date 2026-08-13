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«Возможно, это излишняя самоуверенность». Луис Энрике — о целях «ПСЖ» в новом сезоне

«Возможно, это излишняя самоуверенность». Луис Энрике — о целях «ПСЖ» в новом сезоне
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы в матче за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» (2:1) рассказал об амбициях команды выиграть в третий раз подряд Лигу чемпионов.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

«Во вторник я говорил о нашем стремлении выиграть третий подряд титул Лиги чемпионов. Возможно, это излишняя самоуверенность, но таков наш настрой. Мы стараемся быть амбициозными, верить в свои силы. Мы выиграли две последние Лиги чемпионов, а это значит, что мы можем выиграть и третью. Это будет очень сложно. Это наша цель, наша амбиция», — приводит слова Энрике Le Figaro.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал».

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