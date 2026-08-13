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Сафонов опубликовал короткое видео после победы с «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Сафонов опубликовал короткое видео после победы с «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал короткий ролик после победы с командой в Суперкубке УЕФА. В матче за титул французский гранд обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

Видео можно посмотреть в телеграм-канале футболиста.

Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч, пропустил один мяч и совершил три сейва. У голкипера 59% точных пасов (17 из 29). Помимо этого, вратарь сделал 39 касаний мяча и три выноса из штрафной.

Это девятый трофей Сафонова с парижанами. Ранее Матвей дважды выигрывал чемпионат Франции, становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды побеждал в Лиге чемпионов и по разу выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

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