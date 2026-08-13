Сафонов опубликовал короткое видео после победы с «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал короткий ролик после победы с командой в Суперкубке УЕФА. В матче за титул французский гранд обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале футболиста.

Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч, пропустил один мяч и совершил три сейва. У голкипера 59% точных пасов (17 из 29). Помимо этого, вратарь сделал 39 касаний мяча и три выноса из штрафной.

Это девятый трофей Сафонова с парижанами. Ранее Матвей дважды выигрывал чемпионат Франции, становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды побеждал в Лиге чемпионов и по разу выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.