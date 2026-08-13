Сафонов опубликовал короткое видео после победы с «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
Поделиться
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал короткий ролик после победы с командой в Суперкубке УЕФА. В матче за титул французский гранд обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.
Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20' 1:1 Маджо – 45' 2:1 Дуэ – 61'
Видео можно посмотреть в телеграм-канале футболиста.
Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч, пропустил один мяч и совершил три сейва. У голкипера 59% точных пасов (17 из 29). Помимо этого, вратарь сделал 39 касаний мяча и три выноса из штрафной.
Это девятый трофей Сафонова с парижанами. Ранее Матвей дважды выигрывал чемпионат Франции, становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды побеждал в Лиге чемпионов и по разу выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 августа 2026
-
03:16
-
03:06
-
02:59
-
02:40
-
02:29
-
02:23
-
02:19
-
02:13
-
01:56
-
01:48
-
01:40
-
01:36
-
01:27
-
01:23
-
01:13
-
00:55
-
00:52
-
00:40
-
00:39
-
00:36
-
00:28
-
00:24
-
00:21
-
00:20
-
00:16
-
00:12
-
00:08
-
00:03
-
00:02
- 12 августа 2026
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:42
-
23:35
-
23:29