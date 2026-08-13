«Несмотря на недостаток подготовки». Маркиньос — о победе «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал победу команды в матче за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» (2:1).

«Несмотря на недостаток подготовки, «ПСЖ» снова завоевал трофей. Это показывает амбиции клуба и игроков. Мы смогли преодолеть трудности. Приятно начинать сезон таким образом.

Нам нужно подтверждать свой настрой на поле. Мы хотим всё больше вписывать свои имена в историю футбола. Нужно продолжать побеждать, и именно так мы сможем этого добиться. Каждый раз, когда у нас будет возможность завоевать трофей, мы будем стараться это сделать», — приводит слова Маркиньоса L'Équipe.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал».