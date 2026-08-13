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«Несмотря на недостаток подготовки». Маркиньос — о победе «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

«Несмотря на недостаток подготовки». Маркиньос — о победе «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал победу команды в матче за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» (2:1).

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

«Несмотря на недостаток подготовки, «ПСЖ» снова завоевал трофей. Это показывает амбиции клуба и игроков. Мы смогли преодолеть трудности. Приятно начинать сезон таким образом.

Нам нужно подтверждать свой настрой на поле. Мы хотим всё больше вписывать свои имена в историю футбола. Нужно продолжать побеждать, и именно так мы сможем этого добиться. Каждый раз, когда у нас будет возможность завоевать трофей, мы будем стараться это сделать», — приводит слова Маркиньоса L'Équipe.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. В финале парижская команда победила лондонский «Арсенал».

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