Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о возможном выдвижении на пост главы ФИФА

Глава «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи не подтвердил планы по выдвижению своей кандидатуры на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА), отвечая на вопрос о возможном участии в выборах руководителя организации.

«Я очень, очень счастлив быть президентом «Пари Сен-Жермен» и рад продолжать», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Ранее в СМИ сообщалось, что европейские футбольные ассоциации рассматривают возможность поддержки Аль-Хелаифи или собственника варшавской «Легии» Даришуа Миодовского в качестве оппонентов действующему главе организации Джанни Инфантино на выборах 2027 года. Прием заявок для участия в голосовании продлится до ноября. Инфантино руководит ФИФА с 2016 года и ранее сообщил о планах переизбраться на новый срок в 2027 году.