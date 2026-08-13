Хвича Кварацхелия опубликовал пост после победы «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отреагировал на победу команды в матче за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» (2:1). В этой встрече Кварацхелия стал автором забитого мяча.

«Вот так начинается сезон», — написал Кварацхелия в одной из социальных сетей, опубликовав фото с трофеем.

Кварацхелия выступает за «ПСЖ» с 2025 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2029 года.

«ПСЖ» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале лондонский «Арсенал». Основное время завершилось вничью — 1:1, а в серии послематчевых пенальти «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:3.

«Астон Вилла» в минувшем сезоне завоевала трофей Лиги Европы. В решающем матче английский клуб разгромил «Фрайбург» — 3:0.