Издание L'Équipe оценило игру Сафонова в Суперкубке УЕФА

Французское издание L’Équipe оценило игру российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в Суперкубке УЕФА — 2026. В матче за титул французский гранд обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.

«Семь баллов. Россиянин сделал необходимые сейвы, особенно когда его команда находилась под наибольшим давлением (43-я, 51-я, 63-я, 73-я минуты). Для него сезон возобновился так же, как и закончился, и он полон решимости не уступать своё место в воротах парижан», — говорится в статье, опубликованной на сайте издания L'Équipe.

Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч.