Издание L'Équipe оценило игру Сафонова в Суперкубке УЕФА
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Французское издание L’Équipe оценило игру российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в Суперкубке УЕФА — 2026. В матче за титул французский гранд обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.
Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20' 1:1 Маджо – 45' 2:1 Дуэ – 61'
«Семь баллов. Россиянин сделал необходимые сейвы, особенно когда его команда находилась под наибольшим давлением (43-я, 51-я, 63-я, 73-я минуты). Для него сезон возобновился так же, как и закончился, и он полон решимости не уступать своё место в воротах парижан», — говорится в статье, опубликованной на сайте издания L'Équipe.
Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч.
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