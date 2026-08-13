15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Покупали не для того, чтобы он выходил на 20 минут». Мамаев – о Даку в «Спартаке»

«Покупали не для того, чтобы он выходил на 20 минут». Мамаев – о Даку в «Спартаке»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев оценил перспективы форварда Мирлинда Даку после его перехода в «Спартак».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

— Как вам Даку в первом матче за «Спартак»?
— Он играл даже не стартовом составе, тяжело комментировать, надо дать хотя бы 3–4 игры ему.
— В стартовом составе должен играть Даку, а не Угальде?
— Угальде проводит третий сезон в России, у него был отрезок, чтобы завоевать себе твердое место в составе, у него не получилось это сделать за два с половиной сезона… Сейчас купили человека, на которого рассчитывают в первую очередь. Думаю, Даку покупали не для того, чтобы он выходил на замену на 20 минут. Тренер в любом случае будет делать ставку на Мирлинда, — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».

В матче третьего тура РПЛ с «Краснодаром» албанец дебютировал за новую команду, выйдя на поле на 68-й минуте. Встреча завершилась домашним поражением «Спартака» со счётом 1:2, а Даку результативными действиями не отметился.

Материалы по теме
Герой «Родины», нейтрализатор «Спартака» или спаситель ЦСКА? Кто лучший в 3-м туре РПЛ
Рейтинг
Герой «Родины», нейтрализатор «Спартака» или спаситель ЦСКА? Кто лучший в 3-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android