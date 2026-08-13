«Покупали не для того, чтобы он выходил на 20 минут». Мамаев – о Даку в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев оценил перспективы форварда Мирлинда Даку после его перехода в «Спартак».

— Как вам Даку в первом матче за «Спартак»?

— Он играл даже не стартовом составе, тяжело комментировать, надо дать хотя бы 3–4 игры ему.

— В стартовом составе должен играть Даку, а не Угальде?

— Угальде проводит третий сезон в России, у него был отрезок, чтобы завоевать себе твердое место в составе, у него не получилось это сделать за два с половиной сезона… Сейчас купили человека, на которого рассчитывают в первую очередь. Думаю, Даку покупали не для того, чтобы он выходил на замену на 20 минут. Тренер в любом случае будет делать ставку на Мирлинда, — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».

В матче третьего тура РПЛ с «Краснодаром» албанец дебютировал за новую команду, выйдя на поле на 68-й минуте. Встреча завершилась домашним поражением «Спартака» со счётом 1:2, а Даку результативными действиями не отметился.