«Иначе зачем это всё?» Жена Сафонова отреагировала на его девятый трофей в составе «ПСЖ»

Марина Кондратюк, супруга российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, поделилась серией постов в соцсетях, посвящённым успехам её мужа. Напомним, футболист завоевал Суперкубок УЕФА — 2026. В матче за титул французский гранд с россиянином в составе обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.

«Пусть череда трофеев в его жизни не заканчивается как можно дольше.

С победой 🫂❤️», — написала Кондратюк.

Затем Марина выложила ещё одно послание: «Я всегда радуюсь его успехам больше, чем своим, и каждое его поражение переживаю как собственное. Я готова лететь на любой конец света, лишь бы быть рядом, поддерживать и разделять каждый важный момент со своим мужем, иначе зачем это всё? Очень часто я думаю о том, что жизнь забрала у меня слишком много, но взамен оказалась не менее щедрой, подарив мне этого человека. Люблю».

Кроме того, супруга голкипера парижан показала совместное фото с Матвеем после матча, подписав его следующим образом: «Он может выиграть всё, что захочет ❤️».

Фото: Из личного архива Марины Кондратюк

Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч.

Это девятый трофей россиянина в футболке французского гранда.