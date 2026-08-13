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«Иначе зачем это всё?» Жена Сафонова отреагировала на его девятый трофей в составе «ПСЖ»

«Иначе зачем это всё?» Жена Сафонова отреагировала на его девятый трофей в составе «ПСЖ»
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Марина Кондратюк, супруга российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, поделилась серией постов в соцсетях, посвящённым успехам её мужа. Напомним, футболист завоевал Суперкубок УЕФА — 2026. В матче за титул французский гранд с россиянином в составе обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

«Пусть череда трофеев в его жизни не заканчивается как можно дольше.
С победой 🫂❤️», — написала Кондратюк.

Затем Марина выложила ещё одно послание: «Я всегда радуюсь его успехам больше, чем своим, и каждое его поражение переживаю как собственное. Я готова лететь на любой конец света, лишь бы быть рядом, поддерживать и разделять каждый важный момент со своим мужем, иначе зачем это всё? Очень часто я думаю о том, что жизнь забрала у меня слишком много, но взамен оказалась не менее щедрой, подарив мне этого человека. Люблю».

Кроме того, супруга голкипера парижан показала совместное фото с Матвеем после матча, подписав его следующим образом: «Он может выиграть всё, что захочет ❤️».

Фото: Из личного архива Марины Кондратюк

Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч.
Это девятый трофей россиянина в футболке французского гранда.

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