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Лионель Месси впервые вышел на поле после трагических известий о смерти отца

Лионель Месси впервые вышел на поле после трагических известий о смерти отца
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси появился на поле в матче Кубка лиг MLS + MX с мексиканским «Леоном». Футболист вышел на поле во втором тайме встречи, которая проходит в эти минуты на поле «Ну Стэдиум» в Майами. На момент написания новости продолжается второй тайм. Счёт — 2:2.

Это первое появление аргентинца на футбольном поле после трагических известий о смерти отца. Ранее сообщалось, что Месси решил отказаться от профессиональных обязательств, чтобы быть с близкими в трудное для них время.

Отец Месси ушёл из жизни 8 августа 2026 года в возрасте 68 лет. Ранее сообщалось, что Хорхе Месси скончался в клинике города Росарио в возрасте 68 лет. Мужчина долгое время боролся с болезнью, с какой именно — не уточняется. Этим летом Лионель Месси в составе сборной Аргентины дошёл до финала ЧМ-2026.

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