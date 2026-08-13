«Не избегает ответственности». Le Figaro — об игре Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА

Издание Le Figaro оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче с «Астон Виллой» (2:1) в Суперкубке УЕФА.

«Российский голкипер вновь сыграл важнейшую роль в победе парижан. Сафонов отразил три из четырёх ударов в створ, став ключевой фигурой и выручив команду в самые нужные моменты. Игрок, который никогда не прячется и не избегает ответственности. Заслуживает уважения. Огромного», — написано в издании.

В матче за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» Матвей Сафонов начал матч в основном составе, провёл на поле все 90 минут и пропустил один гол. Россиянин завоевал свой девятый трофей с «ПСЖ».