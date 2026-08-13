Златко Далич стал новым главным тренером сборной ОАЭ

Хорватский специалист Златко Далич, ранее руководивший национальной командой Хорватии, назначен главным тренером сборной ОАЭ. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Ассоциации футбола Объединённых Арабских Эмиратов.

«Добро пожаловать, Златко Далич! Футбольная ассоциация ОАЭ рада сообщить о назначении хорвата на должность главного тренера сборной ОАЭ по футболу», — сказано в сообщении пресс-службы ОАЭ.

Прежний наставник команды Космин Олэрою был отправлен в отставку в мае из-за неудачи в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Далич завершил работу с хорватской сборной в июле после девяти лет во главе команды. Под его руководством хорваты завоевали серебро чемпионата мира 2018 года и Лиги наций сезона-2022/2023, а также бронзу ЧМ-2022. На последнем мировом первенстве 2026 года «шашечные» остановились на стадии 1/16 финала, уступив Португалии (1:2).