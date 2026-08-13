«Интер Майами» с Месси проиграл «Леону» в Кубке лиг MLS + MX

Завершился матч Кубка лиг MLS + MX, в котором «Интер Майами» встречался с «Леоном». Игра закончилась победой «Леона» со счётом 3:2.

В составе «Интер Майами» забивали Даниэль Пинтер и Янник Брайт. За «Леон» отличились Даниэль Арсила (дважды) и Хуан Домингес.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на замену после перерыва и не отметился результативными действиями. Отметим, что для Месси этот матч стал первым за клуб после смерти отца Хорхе.

Ранее «Интер Майами» обыграл «Атлетико Сан Луис» со счётом 4:2 и уступил «Монтеррею» со счётом 1:2. «Леон», в свою очередь, в 1-м туре победил «Нэшвилл» со счётом 1:0, а после этого одержал победу в матче с «Орландо Сити» со счётом 2:1.