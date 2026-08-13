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Интер Майами — Леон, результат матча 13 августа 2026, счёт 2:3, Кубок лиг MLS + MX

«Интер Майами» с Месси проиграл «Леону» в Кубке лиг MLS + MX
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Завершился матч Кубка лиг MLS + MX, в котором «Интер Майами» встречался с «Леоном». Игра закончилась победой «Леона» со счётом 3:2.

Кубок лиг MLS + MX . Кубок лиг MLS + MX. 3-й тур
13 августа 2026, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 3
Леон
Леон, Мексика
1:0 Пинтер – 42'     1:1 Arcila – 50'     2:1 Брайт – 53'     2:2 Dominguez – 61'     2:3 Arcila – 85'    

В составе «Интер Майами» забивали Даниэль Пинтер и Янник Брайт. За «Леон» отличились Даниэль Арсила (дважды) и Хуан Домингес.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на замену после перерыва и не отметился результативными действиями. Отметим, что для Месси этот матч стал первым за клуб после смерти отца Хорхе.

Ранее «Интер Майами» обыграл «Атлетико Сан Луис» со счётом 4:2 и уступил «Монтеррею» со счётом 1:2. «Леон», в свою очередь, в 1-м туре победил «Нэшвилл» со счётом 1:0, а после этого одержал победу в матче с «Орландо Сити» со счётом 2:1.

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