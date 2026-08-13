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«Манчестер Сити» отклонил второе предложение «Барселоны» по трансферу Родри — The Times

«Манчестер Сити» отклонил второе предложение «Барселоны» по трансферу Родри — The Times
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«Манчестер Сити» отклонил второе предложение «Барселоны» по трансферу полузащитника Родри, сообщает The Times. Ранее сообщалось, что Барселона» предложила английскому «Манчестер Сити» около € 60 млн за трансфер полузащитника.

По данным источника, английский клуб отклонил это предложение и требует около € 80 млн за футболиста.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отклонил предложение «Барселоны» в размере около € 45 млн.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 30-летний Родри провёл 21 матч, забив один мяч. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился.

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