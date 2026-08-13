Слуцкий заявил, что является самым успешным тренером за всю историю «Шанхай Шэньхуа»

Российский тренер Леонид Слуцкий назвал себя самым успешным тренером за всю историю «Шанхай Шэньхуа», выступающего в китайской Суперлиге.

«Говорят, что китайцы нетактильные и неэмоциональные. Переводчик сказал мне: «Я 25 лет работаю, никогда такого не видел» — в аэропорт приехали три тысячи болельщиков провожать, подарили кучу маленьких подарочков. В соцсетях я выставил пост, там десятки тысяч комментариев со словами благодарности.

Всё так завершилось и сложилось, что я даже вынес от этого очень положительный опыт, потому что я действительно самый успешный тренер за всю историю «Шэньхуа», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Специалист возглавлял китайскую команду с января 2024 года. За этот период команда под руководством Слуцкого дважды выиграла Суперкубок Китая. Уход тренера произошёл на фоне трёх подряд поражений «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате.