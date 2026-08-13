Слуцкий рассказал, что в «Шэньхуа» думали о чемпионстве, несмотря на снятие очков

Российский тренер Леонид Слуцкий заявил, что «Шанхай Шэньхуа» не грозил вылет из китайской Суперлиги, а в клубе, наоборот, думали о золоте, несмотря на снятие очков перед началом сезона.

– Не было очевидно, что этот сезон мог закончиться вылетом?

– О чём вы говорите, каким вылетом? Он и сейчас вообще не рядом, потому что восемь очков в Китае – это огромная разница.

Я вам скажу, что мы гораздо ближе до пятого-шестого места, чем до вылета. Мы попытались нагнать, если вы посмотрите наши первые восемь туров, мы были уверены, что даже минус 10 очков не помешают стать чемпионами.

– Как будто в этот момент что-то надломилось, когда не получилось зацепиться?

– Был ключевой момент: когда мы играли дома с «Чэнду», проиграли на последних минутах. Все поняли, что шли к несбыточной мечте.

В Китае любая команда, которая выходит с одним легионером – это 0:5. Эта команда не может быть конкурентоспособной. Мы всё равно как-то пытались. О вылете никто даже не думал. И даже в таблице мы с «Шанхай Порт» находимся в одинаковом статусе, хотя у нас был больший гандикап, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».