Слуцкий рассказал, когда может вернуться в Китай

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, когда может снова поработать в китайской лиге.

– Вы думаете, что через год будет предложение вернуться в Китай?

– Если бы я поставил задачу агенту, то уже было бы несколько предложений из Китая. Уход очень красивый, для меня это важно. Я не променял бы титул на то, что меня вся команда ненавидит. И иностранцы, и китайцы, и представители медицинского и тренерского штабов – это максимально тёплый и бесконфликтный уход, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Специалист возглавлял китайскую команду с января 2024 года. За этот период коллектив под руководством Слуцкого дважды выиграл Суперкубок Китая. Уход тренера произошёл на фоне трёх подряд поражений «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате.