Романо рассказал, какие три трансфера будет завершать «ПСЖ» после Суперкубка УЕФА

«Пари Сен-Жермен» готов вновь продолжить работу на трансферном рынке после победы в Суперкубке УЕФА — 2026. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, ожидается, что парижане сделают новое предложение по трансферу бельгийского вингера Мики Годтса, которое должно устроить «Аякс» и завершить сделку. Кроме того, отмечается, что испанский форвард «Барселоны» Ферран Торрес скоро присоединится к команде. Также сообщается, что красно-синими будут предприняты официальные шаги по переходу японского вратаря «Пармы» Дзиона Сузуки, с которым уже достигнута устная договорённость.

В матче за титул французский гранд обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.