Инфантино поддерживает идею КОНМЕБОЛ о расширении ЧМ до 64 команд — The Times

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по-прежнему не отказался от идеи расширения чемпионата мира до 64 команд, об этом информирует The Times.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола планирует к 14 августа определиться с решением о расширении турнира с 48 до 64 сборных.

По данным The Times, Инфантино, находящийся под давлением после скандала с попыткой продать часть прав на ЧМ частным инвесторам, сообщил Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ), что поддерживает их идею с увеличением числа участников соревнования.

В КОНМЕБОЛ предложили расширить ЧМ-2030 до 64 команд, чтобы иметь возможность провести в Южной Америке больше трёх игр. Основной турнир примут Испания, Португалия и Марокко, а Уругвай, Аргентина и Парагвай проведут по одной игре в честь 100-летия первого чемпионата мира в Уругвае.

В пятницу Инфантино посетил Колумбию в связи с инаугурацией нового президента страны Абелардо де ла Эсприэльи, которого поддержал Дональд Трамп. Президент США во вторник заявил, что ФИФА совершит «ужасную ошибку», если уволит Инфантино.

Главу ФИФА сопровождал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес из Парагвая, который заявил колумбийским СМИ, что «нельзя игнорировать огромную работу», проделанную швейцарским чиновником. Источники сообщили, что во время этой поездки обсуждался план расширения ЧМ до 64 команд. ФИФА отметила, что решение будет принято Советом организации, а не самим Инфантино.

Инфантино также пытается заручиться поддержкой, чтобы удержаться на посту руководителя ФИФА, несмотря на призывы УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатской футбольной конфедерации к его отставке. Мексика – единственная из 35 стран-членов ФИФА из КОНКАКАФ, которая выразила поддержку функционеру. Считается, что мексиканцы поддерживают Джанни на фоне ожидаемой поддержки с его стороны заявки страны на выход из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вступления в КОНМЕБОЛ.