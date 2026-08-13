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Раскрыты стоимость и другие детали вероятного трансфера чемпиона мира Ромеро в «Атлетико»

Раскрыты стоимость и другие детали вероятного трансфера чемпиона мира Ромеро в «Атлетико»
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Журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X сообщил, что трансфер защитника сборной Аргентины и «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро в мадридский «Атлетико» стоил испанской команде € 40 млн с учётом бонусов.

По информации источника, контракт подписан на пять лет. Отмечается, что сделка по возможному переезду аргентинца в «Интер» сорвалась ещё в июле, «Барселона» несколько дней назад решила выйти из переговоров по переходу Ромеро, а что касается интереса «Арсенала», «шпоры» никогда не собирались продавать игрока конкуренту.

Ранее Романо сообщил, что переговоры между клубами успешно завершены.

В сезоне-2025/2026 28-летний Кристиан Ромеро провёл 32 матча, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 50 млн.

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