«Челси» выдвинул ультиматум для желающих подписать Энцо Фернандеса — Романо

«Челси» назначил крайний срок для переговоров по трансферу своего полузащитника Энцо Фернандеса до вечера пятницы (17:00 по британскому времени). Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, если к этому времени клубы не договорятся, трансфер не состоится. Отмечается, что клубы, которые хотят оформить переход 25-летнего аргентинца, должны сделать чистое предложение в размере € 140,5 млн.

Подчёркивается, что «Манчестер Сити» является главным претендентом на игрока и ведёт переговоры с его представителями уже несколько дней, о чём осведомлены в лондонском клубе.

Фернандесу 25 лет. Он перешёл в «Челси» из «Бенфики» зимой 2023 года и за это время принял участие в 166 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами. Аргентинец выиграл с командой Лигу конференций — 2024/2025, а также клубный чемпионат мира — 2025. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.