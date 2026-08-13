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«Если только приставят пистолет к голове». Слуцкий — про работу в Медиалиге год назад

«Если только приставят пистолет к голове». Слуцкий — про работу в Медиалиге год назад
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В понедельник, 10 августа, стало известно, что бывший тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий стал главным тренером сборной медиафутбола России.

Примечательно, что год назад в интервью президенту медиафутбольного клуба ФК «10» Азамату Мусагалиеву Слуцкий категорически отрицал своё появление в медийном футболе.

«Я могу появиться в МФЛ, если будет какая-то амбассадорская история, чтобы я просто пришёл, пошутил, постоял на бровке. Но именно тренером… Если только всех моих родственников возьмут в заложники, приставят пистолет к голове. И то я соглашусь, чтобы парочку вынесли, на последнем скажу: «Ладно, я готов», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент шоу».

Ранее специалист возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 по август 2026 года. За этот период команда под руководством Слуцкого дважды выиграла Суперкубок Китая. Уход наставника произошёл на фоне трёх подряд поражений «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате.

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