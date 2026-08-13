«Мы живём в мире шоу-бизнеса». Платини — о 5:4 «ПСЖ» и «Баварии»

Бывший капитан сборной Франции и экс-президент УЕФА Мишель Платини объяснил, почему не был восхищён результативным матчем между «ПСЖ» и «Баварией» (5:4).

«После первого матча полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией», завершившегося со счётом 5:4, люди говорили о «матче века». Лично мне больше понравилась ничья 1:1 в ответной игре.

Вратари как решето, а защитники ещё более дырявые. Они пропустили девять голов, и мы называем это матчем века? Мы действительно живём в мире шоу-бизнеса.

Хорошая игра в обороне, отличный сейв вратаря – это так же хорошо, как забитый гол. Кроме того, два миллиарда человек говорят о футболе и выражают свои эмоции. Я всего лишь один из этих двух миллиардов и не всегда могу быть прав», – приводит слова Платини L’Equipe.

Парижская команда обыграла мюнхенскую со счётом 5:4 в первом матче полуфинала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Ответная игра закончилась со счётом 1:1.