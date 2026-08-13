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«Мы живём в мире шоу-бизнеса». Платини — о 5:4 «ПСЖ» и «Баварии»

«Мы живём в мире шоу-бизнеса». Платини — о 5:4 «ПСЖ» и «Баварии»
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Бывший капитан сборной Франции и экс-президент УЕФА Мишель Платини объяснил, почему не был восхищён результативным матчем между «ПСЖ» и «Баварией» (5:4).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«После первого матча полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией», завершившегося со счётом 5:4, люди говорили о «матче века». Лично мне больше понравилась ничья 1:1 в ответной игре.

Вратари как решето, а защитники ещё более дырявые. Они пропустили девять голов, и мы называем это матчем века? Мы действительно живём в мире шоу-бизнеса.

Хорошая игра в обороне, отличный сейв вратаря – это так же хорошо, как забитый гол. Кроме того, два миллиарда человек говорят о футболе и выражают свои эмоции. Я всего лишь один из этих двух миллиардов и не всегда могу быть прав», – приводит слова Платини L’Equipe.

Парижская команда обыграла мюнхенскую со счётом 5:4 в первом матче полуфинала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Ответная игра закончилась со счётом 1:1.

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