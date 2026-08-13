Сейвы Сафонова — в видеообзоре победы «ПСЖ» над «Астон Виллой» в Суперкубке УЕФА

Появился видеообзор матча за Суперкубок УЕФА — 2026, в котором встретились победитель минувшей Лиги чемпионов «ПСЖ» и обладатель титула в прошлом розыгрыше Лиги Европы «Астон Вилла». Во встрече за титул французский гранд одержал верх со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились нападающие Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ. Единственный мяч «Астон Виллы» в игре оформил 17-летний форвард Брайан Маджо. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:

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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе своей команды, отыграл полный матч и пропустил один мяч, сделав несколько сейвов.