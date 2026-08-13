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«Обосную каждое заявление». Баста — о том, что медиафутбол популяризирует футбол

«Обосную каждое заявление». Баста — о том, что медиафутбол популяризирует футбол
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Владелец «СКА-Ростов» рэпер Баста заявил, что медийный футбол популяризирует футбол результативнее, чем профессиональный.

«Когда против тебя выкатываются 5 или 10 млрд «Зенита», а твой клуб [с бюджетом] 150 млн рублей, и говорят: «Пусть покажут, что может медиафутбол». Надо соизмерять вещи. Медиафутбол показывает зрелищность и пропагандирует футбол иногда больше, чем профессиональный.

Как думаешь, сколько было людей на финале Медиалиги? 21 тысяча. Вопрос популяризации футбола через медиафутбол показывает намного выше результативность, чем проффутбол, 100%. Я это гарантирую и могу обосновать каждое своё заявление», – сказал Баста на YouTube-канале Gaz Live.

Накануне «СКА-Ростов» проиграл тамбовскому «Спартаку» и вылетел из Кубка России — игра закончилась победой красно-белых со счётом 1:1 (4:2 пен.).

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 19:00 МСК
Спартак Тм
Тамбов
Окончен
1 : 1
4 : 2
СКА-Ростов
0:1 Тугарев – 28'     1:1 Омаров – 81'    
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