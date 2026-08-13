«Обосную каждое заявление». Баста — о том, что медиафутбол популяризирует футбол

Владелец «СКА-Ростов» рэпер Баста заявил, что медийный футбол популяризирует футбол результативнее, чем профессиональный.

«Когда против тебя выкатываются 5 или 10 млрд «Зенита», а твой клуб [с бюджетом] 150 млн рублей, и говорят: «Пусть покажут, что может медиафутбол». Надо соизмерять вещи. Медиафутбол показывает зрелищность и пропагандирует футбол иногда больше, чем профессиональный.

Как думаешь, сколько было людей на финале Медиалиги? 21 тысяча. Вопрос популяризации футбола через медиафутбол показывает намного выше результативность, чем проффутбол, 100%. Я это гарантирую и могу обосновать каждое своё заявление», – сказал Баста на YouTube-канале Gaz Live.

Накануне «СКА-Ростов» проиграл тамбовскому «Спартаку» и вылетел из Кубка России — игра закончилась победой красно-белых со счётом 1:1 (4:2 пен.).