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«Мы должны это делать». Артета призвал «Арсенал» совершить ещё больше трансферов

«Мы должны это делать». Артета призвал «Арсенал» совершить ещё больше трансферов
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о трансферах «канониров» в текущее летнее межсезонье.

«Мы хотим сделать ещё больше. Каждый раз, когда у нас появляется возможность улучшить состав и привнести больше качества и глубины в команду, мы должны это делать. Мы активно стараемся это сделать. Мы будем стараться», — приводит слова Артеты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, ранее «Арсенал» подписал полузащитника Бруно Гимарайнса из «Ньюкасл Юнайтед», вингера Христоса Цолиса из «Брюгге», вратаря «Лидс Юнайтед» Иллана Мелье, а также выкупил права на защитника Пьеро Инкапье у «Байера». По данным СМИ, на переходы новичков лондонцы потратили € 176,5 млн.

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