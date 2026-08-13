Сафонов рассказал, за счёт чего преодолел языковой барьер во Франции

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, что преодолел языковой барьер во Франции благодаря тому, что не боится ошибок.

– Сложно ли было столкнуться с языковым барьером в «ПСЖ»? Какую технику вы применяли, чтобы понимать, что говорит тренер, и учить французский?

– Я просто не боюсь разговаривать. Я не боюсь ошибаться, и я думаю, что это самое главное. Допустим, у меня много знакомых, которые знают английский кое-как. Почему они его не улучшают? Потому что они, приезжая туда [за границу], боятся его использовать. Я не боюсь.

Я знаю, что говорю неправильно, с ошибками. И я всем говорю: «Я буду говорить с ошибками», – и всё. Думаю, это помогает мне совершенствовать язык, потому что больше практики, какие-то ситуации, новые слова цепляешь. Вообще, коммуникация на другом языке – это… Когда я, плохо зная английский, начал в какой-то момент разговаривать на французском, для меня это было вообще супер, бомба, – сказал Сафонов в шоу «Вопрос ребром» на YouTube-канале GAZ LIVE.

Накануне Сафонов выиграл девятый трофей в составе «ПСЖ» — в матче Суперкубка УЕФА 2026 года французский клуб переиграл «Астон Виллу» (2:1).